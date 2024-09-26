Животные-чиновники: звери на высоких должностях

Назначение животных на официальные должности не только вызывает улыбки, но и символизирует важные культурные и исторические моменты. «Рамблер» расскажет о самых знаменитых животных-чиновниках и их уникальных обязанностях.

Ларри, Главный мышелов Даунинг-стрит

Одним из самых известных животных-чиновников современности является кот Ларри, который с 2011 года занимает пост Главного мышелова в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Ларри был «принят на работу» по инициативе тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона для борьбы с нашествием мышей.

Ларри, взятый из приюта для животных, не только охотится на грызунов, но и стал настоящей «звездой» британской политики. Он регулярно появляется на встречах мировых лидеров, фотографируется с высокопоставленными гостями и привлекает внимание прессы. В отличие от сменяющихся премьеров, Ларри сохраняет свою должность уже более десяти лет, несмотря на политические изменения в стране.

Густаво, охранник Бразильского парламента

Необычную роль выполняет кот Густаво, который с 2013 года считается официальным «охранником» в здании Национального конгресса Бразилии. Густаво появился в парламенте случайно, его заметили работники охраны, и вскоре кот стал их напарником. Он получил специальную форму с логотипом парламента и персональное удостоверение.

Густаво стал символом бдительности и преданности. Хотя его основная задача — отпугивать мышей, его присутствие укрепило дружелюбие и единство среди сотрудников парламента, а также обеспечило животному популярность среди туристов и политиков.

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Пингвин-рыцарь Нильс Олав

В Норвегии одной из самых необычных военных наград был удостоен королевский пингвин Нильс Олав. Впервые он стал маскотом норвежской королевской гвардии в 1972 году, когда солдаты увидели пингвинов во время визита в Эдинбургский зоопарк. Нильс Олав стал символом воинской доблести, и с годами его звание повышалось. В 2008 году его официально произвели в рыцари Норвегии.

Церемония была проведена с воинскими почестями, и пингвин даже получил специальную медаль. Важно отметить, что нынешний Нильс Олав — это уже третье поколение пингвинов, продолжающих службу, так как прежние Нильсы скончались, но их место заняли преемники.

Баран Линкольн — мэр деревни Фэр-Хейвен

Жители деревни Фэр-Хейвен в американском штате Вермонт избрали в 2019 году барана по имени Линкольн на пост мэра. Это решение было принято в ходе ежегодного фестиваля, чтобы привлечь внимание к вопросам местного самоуправления. Линкольн стал первым животным-мэром в истории деревни, выиграв выборы у нескольких других кандидатов-животных.

Хотя обязанности мэра в Фэр-Хейвене носят скорее символический характер, Линкольн стал настоящим местным любимцем и регулярно появлялся на городских мероприятиях, укрепляя чувство общности среди жителей деревни.

Бобер Джастин, главный строитель в Канаде

В Канаде, где бобры играют важную роль в экосистеме, правительство решило увековечить одного из самых известных представителей этого вида — Джастина Бобра. В 2018 году Джастин получил звание «главного строителя» по инициативе канадского экологического общества. Этот символический титул был присвоен за вклад бобров в поддержание водных ресурсов страны и создание плотин.

Титул Джастина стал напоминанием о важной роли дикой природы в жизни канадцев и ее необходимости для сохранения природы и водных ресурсов.

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