Мужчина в знак протеста отправился в тур по 650 барам страны

В Великобритании мужчина в знак протеста против налога на пиво отправился в тур по 650 барам страны. Об этом сообщает Fox News.

Джей Чан уже посетил пабы в 16 округах. В каждом заведении он выпивает одну пинту пива. Видеоролики с участием Чана набирают популярность в соцсетях. Тур по всему Соединённому Королевству обойдётся в более трёх тысяч фунтов стерлингов.

«Я думаю, что это займёт у меня очень-очень много времени, особенно если учесть все сельские округа. Я не могу садиться за руль пьяным, поэтому буду пользоваться поездами и велосипедами. Трудности возникнут в Лондоне, где пиво очень дорогое», — поделился Чан.

Калининградец попытался ввезти из Литвы в регион слишком много пива.