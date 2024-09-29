Бывшая девушка Хью Хефнера назвала его легендарный особняк грязным

Бывшая девушка основателя журнала Playboy Хью Хефнера назвала его легендарный особняк грязным. Об этой и других подробностях отношений с Хефнером она рассказала ведущим подкаста The Kyle and Jackie O Show.

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Кендре Уилкинсон было всего 18 лет, когда она поселилась в особняке Playboy. Уилкинсон стала одной из многих молодых девушек, которые жили с Хефнером и время от времени вступали с ним в интимные отношения. Она провела в особняке пять лет и съехала оттуда в 2009 году, когда встретила будущего мужа. Говоря о том периоде жизни, Улкинсон признала, что этот опыт негативно сказался на ее психическом здоровье. Однако она также отметила, что формально никогда не была девушкой Хефнера. По ее словам, она пришла в особняк за красивой жизнью и за несколько лет поучаствовала в сотнях гламурных вечеринок.

Уилкинсон сказала, что не жалеет о своем выборе и весело провела юность. При этом, по ее словам, в особняке Playboy было полно собачьих экскрементов.

«Знаете, собачье дерьмо было повсюду, — утверждает она. — И Хеф бродил по дому и просто подбирал его голыми руками».

Ранее 37-летняя Кристал Хефнер, третья и последняя жена Хью Хефнера, рассказала правду о браке с ним через семь лет после его ухода из жизни. Кристал озаглавила свои мемуары фразой «Говори только хорошее».