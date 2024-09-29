Ночь секса под наркотиками закончилась смертью священника в Бельгии

Британский священнослужитель скончался после ночи секса и наркотиков со своим бельгийским коллегой. Выжившего арестовали.

Как сообщает CBS News, 69-летний священник, чьё имя следствие не раскрывает, проводил вечер со своим 60-летним коллегой в доме священника в Калмтхауте к северу от Антверпена в минувшую субботу, 28 сентября. В какой-то момент ему стало плохо. Бельгиец вызвал скорую, но врачи не смогли реанимировать его друга.

«Судя по всему, двое мужчин вместе употребляли экстази и попперсы и занимались сексом. Также были найдены две таблетки экстази», — сообщили в прокуратуре.

Священника взяли под арест. Следствие теперь ожидает результаты вскрытия, которое установит точную причину смерти мужчины. Задержанному предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков, повлекшем смерть.

В этот день папа Римский Франциск находился в Бельгии, где провёл встречу с 17 жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей. Он отметил, что церковь «предложит всю возможную помощь», чтобы помочь жертвам. Ранее «ГлагоL» сообщал, что священник из Подмосковья приговорен к трем годам тюрьмы за обмен «нюдсами» в мессенджере. Как установили следователи, священнослужитель вёл три переписки, в которых рассылал и получал фотографии порнографического содержания. Одним из его контактов оказалась 15-летняя девушка — она отправляла ему нюдсы за деньги.