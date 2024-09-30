Змеелов уничтожил 20 огромных питонов и получил почти миллион рублей

В США объявили победителей Florida Python Challenge — ежегодного соревнования по охоте на темных тигровых питонов. Об этом пишет The Seattle Times.

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Новым чемпионом по ловле гигантских змей в штате Флорида стал Рональд Кигер. За 10 дней ему удалось уничтожить 20 крупных питонов. Змеелов получил за свое достижение 10 тысяч долларов (порядка 930 тысяч рублей). На прошлом соревновании охотников Кигер занял второе место.

Отмечается, что в этом году Florida Python Challenge привлек меньше участников, чем в 2023-м. Тогда во Флориду съехалось более тысячи охотников, которые добыли 209 питонов. Теперь на соревнование приехало только около 800 человек, которые добыли 195 змей.

Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину. Они случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

При этом в марте 2023 года американские ученые признали, что остановить нашествие гигантских питонов во Флориде уже не получится. Для борьбы с этими змеями необходимы слишком большие финансовые вложения.