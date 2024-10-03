Аниме помогло девушке «скрутить» вора в японском супермаркете

Поход японки по магазинам привел ее к схватке с преступником. Она успешно использовала прием, который увидела в аниме, чтобы свершить правосудие.

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Инцидент случился еще 16 сентября в районе Цуруми японского города Иокогама. В вечерние часы 23-летняя офисная сотрудница зашла в магазин у дома, чтобы сделать покупки. Пока молодая японка выбирала товары, другой посетитель супермаркета попытался украсть упаковку из шести бутылок пива. Злоумышленник столкнулся с продавцом на выходе, однако сотруднику магазина не удалось его остановить. В этот момент в ситуацию вмешалась молодая покупательница.

Девушка схватила мужчину за ноги и повалила на пол, после чего использовала захват головы. Похититель пива попытался вырваться и даже сильно укусил свою пленительницу за левое предплечье. Однако молодая японка крепко держала его в захвате, пока на место инцидента не прибыли полицейские.

В итоге мужчина был арестован, а девушка получила похвалу за смелость. Однако правоохранители посоветовали не подвергать себя неоправданному риску. Когда девушка рассказывала о случившемся, она объяснила, что никогда не занималась боевыми искусствами, а ее работа не связана с усмирением преступников. Проведенную технику захвата головы она связала с любовью к аниме.

– Мне нравится аниме, поэтому я просто подражала тому, что видела в нем, – поделилась гражданка.

Она добавила, что не испугалась, когда усмиряла вора. По ее словам, тело "просто двигалось само по себе". Об этом пишет зарубежное издание Sora News.