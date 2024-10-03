Пожилая женщина расправилась с терроризировавшим деревню кабаном

В Южном Китае 77-летняя женщина расправилась с напавшим на нее кабаном с помощью серпа. Об этом сообщает Jam Press.

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Агрессивное животное набросилось на женщину, когда она одна занималась фермерской работой на горе. Кабан укусил ее несколько раз, после чего та стала защищаться орудием труда. Из схватки с диким животным пожилая женщина вышла победительницей.

Женщину доставили в больницу для осмотра. Отмечается, что кабан терроризировал жителей ее деревни на протяжении четырех дней. За это время он успел напасть на двух человек.

Кадры с женщиной в окровавленной одежде, стоящей у бездыханной туши, быстро распространились по китайской социальной сети BiliBili. Среди ее пользователей фермерша прославилась как настоящий боец.

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Взрослый мужчина рассказал, что не мог отбиться от хищника, чувствуя, «как будто бьет в бетонную стену», пока сын не спас его.