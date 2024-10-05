Украинец присвоил участок на госгранице и построил загон для овец

Нацполиция: украинцу грозит до 3 лет тюрьмы за загон для овец на госгранице
Житель города Болград Одесской области построил на госгранице загон для овец, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Нацполицию.
По данным издания, для этой цели 33-летний украинец самовольно огородил забором территорию в 1,2 тыс. кв. м у озера Ялпуг в нескольких сотнях метров от границы с Молдавией. На участке он возвел временные сооружения для домашнего скота. Сейчас мужчине угрожает трехлетний тюремный срок.
В Минобороны Польши назвали забор на восточной границе "дырявым как решето"
На этой неделе министерство юстиции США объявило о приговоре к шести месяцам лишения свободы для 81-летнего Артура Шубарта. Пожилого американца привлекли к уголовной ответственности за незаконный ввоз в страну ДНК-материала диких баранов из Кыргызстана. Согласно материалам дела, Шубарт нелегально импортировал части самого крупного в мире вида баранов — архаров — из центральноазиатской республики, чтобы затем создать клонированные эмбрионы. Полученные таким образом эмбрионы затем вживили домашним овцам на ранчо мужчины в штате Монтана. В результате на свет появился архар по кличке Марко Поло.
Ранее в Омской области стадо овец застряло на крыше сеновала и попало на видео.