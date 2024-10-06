Сотни индийцев приехали в храм, чтобы угостить грызунов сладостями

Сотни верующих приехали в храм, чтобы почтить богиню-мать Мату Карни на северо-западе Индии, передает «МИР 24».

Там обитает более 25 тысяч грызунов. Считается, что крыса – это одно из воплощений индуистской богини. Питаются зверьки в основном сладостями и молоком. Миски с угощениями расставлены по всему полу. Все это приносят верующие. Они убеждены: получив подношение, грызуны обязательно исполнят желания.

«Как же можно бояться свою мать? Крыса – одно из проявлений нашей богини, Мата Карни. Напротив, это доставляет нам радость», – рассказала верующая Омкашм.

За зверьками следят служители храма. Они делают все возможное, чтобы крысы чувствовали себя комфортно.