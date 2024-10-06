Снижение доходов спровоцировало рост продаж секс-игрушек в Нигерии

Несмотря на традиционно консервативный уклад жизни в Нигерии, где тема секса часто остается табуированной, последнее время индустрия секс-игрушек переживает там неожиданный бум. Фаллоимитаторы и другие эротические товары стремительно исчезают с прилавков, что отражает рост спроса на этом нетрадиционном рынке. Росту продаж не мешает даже ухудшающаяся экономическая обстановка в стране. Об этом сообщает издание Punch.

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Ниниола, владелица магазина развлечений для взрослых, который предлагает широкий ассортимент интимных товаров и секс-игрушек, занялась продажей секс-игрушек в 2020 году и считает, что расположение ее магазина в поместье на оси Огуду стало ключевым фактором для роста ее бизнеса. По словам Ниниолы, экономическая ситуация не повлияла на спрос на фаллоимитаторы и другие секс-игрушки, поскольку у людей всегда есть средства для достижения сексуального удовлетворения.

Женщина добавила, что даже в условиях карантина и социального дистанцирования во время пандемии COVID-19 ее бизнес продолжал расти, и сейчас она получает заказы из-за пределов Лагоса. По ее словам, в интернете ее товары также пользуются большой популярностью, поскольку она редкий продавец секс-игрушек в Нигерии и при этом справляется с обеспечением конфиденциальности клиентам.

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