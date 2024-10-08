Британец пытался тайно захоронить прах матери в египетском храме

Асуан. Египет. Житель Великобритании приехал в Египет с целью исполнить необычное желание своей покойной матери. Женщина хотела, чтобы после смерти ее похоронили в одном их древних храмов этой страны, передает «МИР 24» со ссылкой на Al Masry Al Youm.

© ИА «Сусанин»

По данным египетского издания, британка очень любила Египет и часто его посещала. Умирая, она попросила сына исполнить ее последнюю волю, и тот придумал план, как ее осуществить. Мужчина прибыл в провинцию Асуан, где находится знаменитый ритуальный комплекс Абу-Симбел. При себе у него была банка с прахом родительницы. Однако оставить его в храме британцу не позволила охрана.

Британца задержали и доставили в полицию. Там он объяснил причины своего поступка.