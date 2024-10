Как правительство США программировало американцев

В 60-е годы на американском ТВ часто транслировался национальный гимн. Видеоряд с пейзажами и знаковыми местами дополняли субтитры – слова композиции, а за кадром звучала мелодия. Но если данные ролик рассмотреть в замедленном режиме, то можно наткнуться на попытки властей запрограммировать граждан.

© Кадр из фильма "Заводной апельсин"

25-й кадр

Буквально на пару секунд фраза «O say, can you see, by the dawn’s early light» («О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах») превращается в «Верь правительству США». Надпись мелькает настолько быстро и фрагментарно, что осознанное её заметить невозможно, но подсознание это считывает.

Следующий пример – на смену «What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?» («Что средь битвы мы шли на вечерней зарнице?») приходит «Бог существует. Бог наблюдает».

Далее слова становятся ещё более жуткими. «Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight» («В синем с россыпью звёзд полосатый наш флаг») на фоне Статуи Свободы превращается в «Неповиновение будет наказано» и «Повинуйся. Потребляй. Повинуйся».

А строчка «O say does that star spangled banner yet wave» («Неужели, скажи, он теперь навсегда») делает прямой отсыл к американским секретным проектам по контролю над сознанием «МК-Ультра» и «МК-Наоми» – «Верь Ультра. Верь Наоми».

Игры с сознанием

Аналогичных программ в США в XX веке существовало достаточно. Так, в апреле 1950 года был утверждён проект «Синяя птица», цель которого – добиться такой степени контроля над человеком, чтобы он исполнял любые приказы даже против своей воли и подавив инстинкт самосохранения. Для этого участников опытов лишали пищи, сна, тепла, подвергали психологическому давлению.

Впечатляющих результатов добиться не удалось, зато руководитель «Синей птицы» Морзе Аллен изобрёл прибор «Электросон», который вводил подопытного в изменённое состояние сознания. Он начинал испытывать сильную боль, что могло заставить его стать более сговорчивым на допросе.

Наследниками «Синей птицы» можно считать проекты «Артишок» по разработке эффективной «сыворотки правды» и уже озвученный «МК Ультра». Но это лишь «верхушка айсберга». Надо полагать, что информация о многих программах до сих пор засекречена.