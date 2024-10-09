Женщина выдала себя за члена наркокартеля и убедила бойфренда убить любовницу

В США спустя год расследования стали известны мотивы мужчины, расправившегося со своей любовницей Зорайдой Бартоломеи и ее семьей. Об этом сообщает NBC News.

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Натаниэль Хьюи-младший познакомился с Бартоломеи на работе. У них завязался роман, несмотря на то, что у Бартоломеи был муж, а у Хьюи-младшего девушка — Эрмалинда Паломо. Она уличила бойфренда в измене и решила отомстить ему изощренным способом.

Паломо создала серию фейковых аккаунтов и начала писать мужчине, выдав себя за членов мексиканского наркокартеля. От его имени она убеждала Хьюи-младшего быть верным Паломо и перестать общаться с другими женщинами. Она уверяла мужчину, что он находится под постоянным наблюдением и организация сомневается в его надежности. В конце концов она убедила бойфренда расправиться с Бартоломеи.

Женщина заставила мужчину поверить в то, что его любовница следит за ним и готовится предать его. Она помогла ему спланировать преступление. В результате Хьюи-младший расправился с Бартоломеи, ее мужем, их двумя детьми и тремя собаками. Мужчину и его возлюбленную поймали через несколько дней, их преследовали полицейские. Когда машина пары остановилась, Хьюи-младший выстрелил в Паломо, а затем в себя.

Ранее сообщалось, что в Великобритании идет суд по делу двух сестер из графства Уэст-Йоркшир, которые решили изощренно отомстить бывшей любовнице отца. Они разместили ее снимки на сайте, предлагающем услуги эскорта, а в качестве контактного телефона указали номер ее мужа.