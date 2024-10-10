Отрезавшая мужу пенис женщина пожаловалась на запрет заниматься с ним сексом

В Бразилии женщине, отрезавшей пенис мужа, запретили заниматься с ним сексом во время свиданий в тюрьме. Об этом пишет Daily Mail.

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34-летняя Дайян дос Сантос Фариас напала на 40-летнего супруга Гильберта Ногейро де Оливейру в декабре 2023 года. По ее словам, она поступила так из-за того, что он переспал с 15-летней племянницей. Мужчина признался, что простил жену, несмотря на произошедшее. Они помирились вскоре после ареста Фариас. Ее приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы.

Суд разрешил Оливейру навестить осужденную супругу, но предупредил, что их комната будет разделена на две части стеклом, чтобы они не могли касаться друг друга. Фариас пожаловалась на введенный запрет.

«Я не думаю, что это справедливо — не иметь права заниматься любовью», — отметила она.

Оливейра же подчеркнул, что его чувства в любом случае «выходят за рамки бесконечности».

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, которая нанесла супругу тяжелые увечья, пытаясь отрезать пенис. Причиной стало то, что мужчина был неспособен поддержать эрекцию во время секса.