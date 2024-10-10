Гигантский светящийся призрак показался в горах Сочи
Сочинские горы порадовали любителей необычных природных явлений. На вершине одного из хребтов был замечен Броккенский призрак.
Это редкое оптическое явление, возникающее при определенных условиях: свет, проходящий сквозь облака, проецирует на них тень наблюдателя, создавая иллюзию гигантского силуэта, часто с ореолом вокруг головы.
Броккенский призрак часто связывалось с легендами и мифами. Однако, с научной точки зрения, его появление обусловлено лишь физическими законами оптики.
Многие пользователи соцсетей восхитились кадрами, выразив желание стать свидетелями такой иллюзии.
Ранее «Кубань Информ» писал, что яркий метеор сгорел в небе над Краснодарским краем. Космический пришелец ярко вспыхнул в ночном небе на четыре секунды.