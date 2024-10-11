Одноногий мужчина понадеялся на Бога и выжил во время урагана

В штате Флорида, США, одноногий мужчина пережил разрушительный ураган «Милтон» в лодке. Об этом он рассказал корреспонденту Fox 13.

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За несколько дней до катаклизма 54-летний моряк Джозеф Малиновски заявил, что не будет эвакуироваться. Он понадеялся на божью помощь во время шторма и сопротивлялся тем, кто пытался его спасти.

Мужчина не прогадал. После урагана лодка Малиновски причалила к берегу — он был жив и здоров. В беседе с журналистом мужчина несколько раз подчеркнул, что с ним все в порядке.

На фоне популярности Малиновски в интернете газета Orlando Sentinel изучила его прошлое. Выяснилось, что в 2022 году мужчина отсидел шесть месяцев в тюрьме за то, что ударил полицейского. Через год он поджег лавочку и облил бензином женщину, курившую сигарету. Она не пострадала. Тогда Малиновски арестовали, но вскоре дело было прекращено.

Ранее сообщалось, что мужчина, унесенный ураганом «Милтон» в океан, выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику. Его вытащили из воды и доставили в больницу.