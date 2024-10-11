Студентка нашла в посылке опасного скорпиона

Студентка из Англии нашла в своей посылке опасного скорпиона, пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел, когда София Алонсо-Моссингер открывала упаковку с ботинками и заметила ядовитого скорпиона, выглядывавшего из упаковки. В панике она позвала соседей по общежитию — на помощь пришел студент-зоолог Оливер Джеймс. Ему удалось поймать членистоногого с помощью кухонных щипцов и поместить в пластиковый контейнер.

«Я думала, что это сон», — вспоминает женщина.

Оливер рассказал, что было «нервно» иметь дело с таким опасным существом. Пока студенты решали, что делать с необычным гостем, кормили его водой через кухонное бумажное полотенце, а потом решили связаться с Национальным центром по защите животных.

По словам работника центра Крис Ньюман, легкий укус скорпиона может быть потенциально опасным для жизни, но в большинстве случаев человек почувствует просто дискомфорт.