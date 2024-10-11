Туриста за минуту дважды ограбили разные преступники

Испания радушно принимает туристов с распростертыми объятиями, но порой нечистыми на руку мигрантов. Одного из гостей на Майорке обворовали дважды за минуту. 55-летний британец решил провести вечер в одном из местных баров на набережной. А после него отправился снять наличку. Вор заприметил его и подкрался сзади. Наличку и карты он решил оставить, а вот айфоном туриста поживился.

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Прежде чем мужчина успел опомниться, на него напали еще двое и повалили на землю. Они сорвали с его запястья бриллиантовые часы Rolex стоимостью 150 тыс. фунтов и также очень быстро ретировались.

Расследование длилось долго, но в итоге преступников нашли. Дорогие часы с британца сорвали два 30-летних алжирца. Им дали по 2 года лишения свободы. Они смогли выручить за аксессуар 5 тыс., перепродав его на черном рынке. Их подельник, купивший вещицу, получил 6 месяцев. А вот охотник за дорогими смартфонами отделался гораздо легче – сенегальца приговорили к 3 месяцам условно.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянку ограбили в поезде в Индии, напав на нее с палкой.