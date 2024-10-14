Как в нашей галактике нашли внеземной разум

Астрономы обнаружили доказательства существования инопланетной жизни. Об этом сообщил документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA.

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— Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают, — рассказал он.

По словам эксперта, все доказательства будут опубликованы менее чем через месяц. Ученые из Оксфорда, которые ведут проект Breakthrough Liste, обнаружили странные сигналы в космосе и начали их анализировать. Вероятный источник не был назван командой, поскольку они ищут подробности, которые можно будет донести до общественности, пишет DailyMail.

Американские ученые планируют запустить серию новаторских миссий по обнаружению инопланетных цивилизаций и доказательству существования внеземной жизни. Российский ученый, эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал «Вечерней Москве», что уже были запущены самые разные программы по поиску инопланетной жизни.

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам пора отправить астронавтов на Марс. По его словам, каждый, кто когда-либо мечтал стать астронавтом и колонизировать Красную планету, должен иметь возможность сделать это в реальной жизни.