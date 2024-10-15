Супруги с тремя детьми оказались кровными родственниками

В США супруги, имеющие троих общих детей, неожиданно узнали о своем кровном родстве. Об этом они рассказали каналу Love Don't Judge на YouTube.

Селина и Джозеф познакомились 17 лет назад на вечеринке в честь Хэллоуина и с тех пор были неразлучны. Недавно они решили сделать ДНК-тест и к своему удивлению обнаружили, что приходятся друг другу дальними родственниками. Точная степень родства неясна, но не исключено, что их родители были двоюродными или троюродными братьями и сестрами.

По словам Селины и Джозефа, к тому времени они были женаты уже 10 лет, но не подозревали ни о чем подобном. Их сыновья и дочери были удивлены этим известием, но не придали ему особого значения, а вот женщина сразу же задумалась о разводе. Однако после нескольких серьезных разговоров супруги решили остаться вместе.

Отец Селины подчеркнул, что не предполагал, что его дочь и зять как-то кровно связаны друг с другом.

«Я бы принял их в любом случае, они моя семья», — заявил он.

Сейчас Селина и Джозеф уже не переживают насчет негативных комментариев, с которыми иногда сталкиваются.

Ранее женщина анонимно рассказала изданию Daily Mail, что влюбилась в единокровного брата. Она узнала о его существовании только в 2023 году, когда ей написал биологический отец, но не стала ничего предпринимать несмотря на появившиеся чувства.