Командир авиалайнера поссорился с женщиной-пилотом и запер ее в туалете

В авиакомпании SriLankan Airlines разразился настоящий скандал. Капитан воздушного судна прямо во время рейса запер свою коллегу в туалете, чем не только нарушил все возможные должностные инструкции, но и поставил большой вопрос относительно безопасности самого полета. К разбору инцидента подключились авиационные власти Шри-Ланки.

Само происшествие было зафиксировано еще 21 сентября, а на этой неделе о нем стало известно СМИ. Речь идет о рейсе UL 607 из Сиднея в Коломбо. Во время полета капитан воздушного судна поссорился с девушкой вторым пилотом. Члены экипажа поспорили, кто первый пойдет в туалет. В итоге когда дама уединилась, мужчина просто запер ее в кабинке.

При этом крики о помощи пилота слышали другие члены экипажа и даже пассажиры. Естественно, сама ситуация вызвала большое беспокойство на борту.

После рейса капитана воздушного судна отстранили от полетов. В авиакомпании началось внутреннее расследование. Позднее, после обнародования инцидента, к нему подключились и авиационные власти Шри-Ланки.

«Авиакомпания полностью сотрудничает с соответствующими органами. Капитан самолета отстранен от полетов до окончания расследования. Безопасность и соблюдение всех нормативных требований остаются главными приоритетами SriLankan Airlines», – говорится в заявлении перевозчика.

Отметим, происшествия с пилотами во время рейсов – не редкость. Бывают случаи, когда члены экипажа засыпают во время полета или теряют сознание из-за плохого самочувствия. Поэтому по инструкции в самолете два пилота на случай нештатных ситуаций. Но скандал с SriLankan Airlines показывает, что даже это не идеальное решение.