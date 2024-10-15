Мужчина пошел в туалет ночью и наткнулся в доме на спящего медведя

В Китае мужчина проснулся ночью, чтобы воспользоваться туалетом, и увидел на своем пороге спящего медведя, пишет Mirror.

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Мужчина, проживающий в Тибете, рассказал, что направлялся ночью в туалет и обнаружил спящего медведя у своей двери. Оказалось, пока китаец спал, животное съело его еду и уснуло в теплом помещении.

Китаец попытался прогнать медведя, но тот не собирался уходить. Примечательно, что зверь при этом не проявлял никакой агрессии и просто лежал на полу. Позже лесной гость все-таки ушел, прихватив с собой ногу ягненка.

Пользователи соцсетей отреагировали на данный инцидент. Некоторые комментаторы отнеслись к ситуации с юмором, заявив, что медведя можно держать дома вместо собаки, другие участники обсуждений посоветовали в таких случаях звонить в полицию.

Ранее в Британии впервые провели операцию на головном мозге бурого медведя.