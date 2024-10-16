Влюбленную пару обвинили в наводнении, из-за которого были закрыты две станции метро в Мельбурне, сообщает The Guardian.

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Две станции кольцевой линии метро Melbourne Central и Flagstaff были эвакуированы в ночь концерта певицы Оливии Родриго, который прошел в Мельбурне на прошлой неделе. Причиной эвакуации стало затопление нескольких платформ, которое якобы устроили неизвестные мужчина и женщина. Предварительно, дуэт повредил пожарный разбрызгиватель и водопроводную трубу.

«Похоже, что влюбленная парочка на лестничной клетке сорвала спринклер. Произошло обширное наводнение. Метрополитен и полиция проводят расследование», — заявил министр транспортной инфраструктуры штата Виктория Дэнни Пирсон.

Как уточняется, влюбленных заметили на камерах видеонаблюдения незадолго до прошедшей эвакуации, которая задержала людей, возвращавшихся домой с концерта Оливии Родриго. Полиция разместила кадры с подозреваемыми и попросила всех, кто располагает о них информацией, обратиться в правоохранительные органы.