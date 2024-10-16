Одноногий пират вынудил врагов заплатить ему за новую ногу

Бывшие враги заплатили за новую ногу для нигерийского пирата Лакки Фрэнсиса. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

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Фрэнсис остался одноногим три года назад после схватки с датским военным судном в Гвинейском заливе. Перестрелку пережили только четверо пиратов. Фрэнсису, который получил тяжелое ранение, датчане оказали медицинскую помощь. Его отправили в Европу для лечения.

После лечения бывший пират остался в Дании. Ему удалось избежать тюрьмы, получить убежище и вид на жительство. Власти выделили Фрэнсису средства на приобретение протеза и записали на курсы изучения датского языка. Кроме того, ему помогут найти работу как инвалиду, потерявшему конечность.

Государственная помощь бывшему пирату возмущает датских ультраправых.

«Это полный абсурд, — заявил представитель Датской народной партии Миккель Бьорн. — Этот человек вообще не должен был оказаться в Дании. А воображать, что он способен всерьез интегрироваться в датское общество, — это за пределами приличия».

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

В 2020 году сообщалось, что пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, среди которых были россияне.