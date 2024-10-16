Дворник насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом

В Риме, Италия, 59-летний дворник по имени Убальдо Мануани, пользуясь некоторым внешним сходством с актером и музыкантом Киану Ривзом, знакомился с женщинами, а на свиданиях накачивал их наркотиками и насиловал, снимая это на видео. Про ситуацию пишет Daily Mail.

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Убальдо был признан судом виновным по обвинению в тяжком сексуальном преступлении и незаконном распространении визуальной продукции сексуального характера. Речь идет о трех выявленных пострадавших. Приговор - 9 лет и 10 месяцев тюремного заключения.

С будущими жертвам насильник знакомился через соцсети: у Убальдо было шесть аккаунтов, где он похвалялся своим сходством с Ривзом. Некоторые клевали на это. Снятыми "фильмами" дворник делился с друзьями.

У осужденного изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, найдя в них все необходимые улики: Убальдо аккуратно хранил не только фото и видео, но и все переписки с жертвами.

Расследование было начато в январе - после заявления последней из пострадавших, которой в результате "свидания" с преступником пришлось обратиться за помощью к медикам.

По ее словам, дворник хвастался, что у него "была тысяча женщин".