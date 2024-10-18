Пенсионер отрезал гостям пенисы за деньги

75-летний житель Германии попал под суд за то, что кастрировал обращавшихся к нему мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

У пенсионера не было медицинского образования, в прошлом он работал токарем. Желающие лишиться частей тела узнавали о его услугах на интернет-форумах. Он отрезал пенисы, пальцы ног и яички. Прием посетителей шел прямо в гостиной: клиент ложился на диван, пенсионер усаживался на коврик, делал местную анестезию и принимался резать плоть.

Каждая операция приносила ему от 500 до 2,2 тысячи евро. Пенсионер утверждает, что проводил ампутации не ради финансовой выгоды. По его словам, он просто хотел помочь людям.

Куда девались отрезанные части тела, остается загадкой. Сотрудники полиции не смогли найти их в его доме, а сам он не признается.

В суде пожилого мужчину обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Пока пенсионера хотят приговорить к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения, однако прокурор запрашивает для него шесть с половиной лет лишения свободы.

Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал младенцу часть пениса. После жалобы родителей ребенка суд обязал медика выплатить им компенсацию величиной 100 миллионов долларов.