Кошки победили годовалых младенцев в игре на запоминание слов

Без какого-либо особого обучения домашние кошки, подобно человеческим младенцам, усваивают базовые языковые навыки просто слушая, как мы разговариваем. Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, кошки ассоциируют изображения со словами даже быстрее, чем младенцы. Это означает, что, вопреки внешним признакам, питомцы на самом деле могут слушать и понимать, о чем мы говорим, сообщает Science.

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Кошки жили с нами на протяжении примерно 10 тысяч лет. За последние 5 лет ученые обнаружили многое о том, как кошки реагируют на человеческий язык. Например, в 2019 году команда в Токио показала, что кошки «знают» свои имена, отвечая на них определенным образом, поворачивая головы и уши. В 2022 году ученые продемонстрировали, что животные знают, как зовут каждого из тех, кто проживает с ними, будь то человек или другое домашнее животное.

Но насколько кошки понимают человеческий язык? Чтобы выяснить это, ученые из Токийского университета, авторы нового исследования, провели тест с участием 31 взрослой домашней кошки. Кошек сажали перед ноутбуком и показывали два анимированных изображения по 9 секунд. Каждое изображение сопровождалось аудиозаписью голоса хозяина, который повторял вымышленное слово, которое кошка должна была связать с картинкой. Кошки занимались, пока не начинали скучать — это исследователи понимали по снижению зрительного контакта с экраном. Затем животным дали короткий перерыв и снова запустили изображения на экране. В этот раз половина изображений сопровождалась «неправильным» аудио.

Явно озадаченные, кошки тратили в среднем на 33% больше времени, глядя на экран, слыша такие несоответствия — это признак того, что они научились ассоциировать изначальные слова с картинками.

Подавляющее большинство кошек выучило каждую ассоциацию всего после двух 9-секундных уроков. Для сравнения, большинство 14-месячных младенцев нуждается в четырех 15-секундных уроках, включая прослушивание каждого слова семь раз за урок, в отличие от четырех для кошек.

Кошки, по-видимому, усваивают слова без какого-либо обучения или явного обещания награды за это — так же, как дети осваивают язык.