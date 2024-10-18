$97.15-0.11105.76-0.33
Почта

Фотограф тайно заснял невесту голой во время свадьбы

Свадебный фотограф из США признался, что тайно заснял женщину обнаженной на ее собственной свадьбе. Об этом пишет KAAL TV.

Фотограф тайно заснял невесту голой во время свадьбы
© globallookpress.com

В августе 2024 года в распоряжение полиции попала карта памяти с фотографиями обнаженных женщин, которых, предположительно, фотографировали без их ведома. В ходе расследования выяснилось, что одна из пострадавших была запечатлена на площадке для торжеств в городе Альберт-Ли во время свадьбы.

Митчелл Рингнесс, которому принадлежала карта памяти, был приглашенным фотографом на этой свадьбе. После ареста он сознался, что снимал невесту, пока та переодевалась.

Рингнесса приговорили к двум годам лишения свободы условно и также оштрафовали на полторы тысячи долларов (около 150 тысяч рублей). Возможно, ему придется выплатить еще и компенсацию пострадавшей женщине.

Ранее стало известно, что в США сын миллионера Дона Васека тайно снимал на видео, как его гости ходят в туалет, принимают душ и занимаются сексом. Теперь по законам штата Техас ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения.

1