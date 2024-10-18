Как земляне нашли на Красной планете каменную голову

Сфотографированный марсоходом камень кажется устрашающего вида отрезанной головой.

© NASA

Perseverance нашел на Марсе каменную голову — такое впечатление складывается при взгляде на опубликованное НАСА фото.

Снимок сделан 27 сентября правой камерой Mastcam-Z, установленной на высоком кронштейне, — частью мультиспектрального стереоскопического инструмента с зум-объективом и сенсором 2 мегапикселя.

Запечатленная на фото «голова» — не более чем кусок осадочного песчаника, какими в изобилии усыпана красная планета. Странную форму ему придали выветривание и, возможно, вода, которая раньше текла по поверхности Марса.

Результат, тем не менее, впечатляет: булыжник напоминает высушенную, разлагающуюся человеческую голову, отрезанную от тела и увядающую под безжалостным солнцем.

На Марсе находили немало камней, похожих на лицо человека, морду медведя, гриб, вырезанное изображение воина, крошечного Бигфута, ложку, бедренную кость и даже насекомых. Все эти иллюзии объясняются парейдолией — особенностью восприятия, связанной с алгоритмами распознавания зрительных образов веретенообразной извилиной мозга.

Таких объектов и на Земле хватает — достаточно пройтись по Google Earth. Их поиску посвящен проект Google Faces.