Выброшенные на улицу кролики расплодились и стали мстить людям

В штате Вашингтон, США, расплодившиеся кролики стали терроризировать жителей района Хиллъярд. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

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Предполагается, что эти животные являются потомками кроликов, которых приблизительно в 2016 году подарили кому-то из местных на Пасху. Питомцев выбросили на улицу и по прошествии времени они расплодились.

Жители жалуются, что кролики будто специально мстят людям: они усыпали экскрементами улицы, испортили садовые участки и повредили множество растений. Одна из жительниц района Хоуп Уокер отметила, что одичавшие кролики настолько голодны, что едят корни цветов, которые она высаживает.

Кроме того, зверьки стали привлекать в Хиллъярд множество людей из других населенных пунктов. Как описывает Уокер, они приезжают в таком количестве, что создают заторы на узких дорогах района. Женщина рассказала, что однажды прогоняла со двора мужчину с детьми, пытавшихся поймать кроликов в большие сачки. По словам живущего в районе с детства Гэри Денниса, его родной Хиллъярд стал напоминать зоопарк.

Тем не менее находятся и те, кто радуется такому количеству кроликов. Брайан Кодилл и его жена активно подкармливают зверьков и не видят ничего плохого в ямах, что они роют. По его словам, кролики стали доверять его дому, поэтому теперь прячутся ото всех в его дворе. Сторонник Кодилла Леннокс Ричардсон, также живущий в Хиллъярде, подчеркнул, что зверьки стали особенностью района, поэтому от них нельзя избавляться.

Уокер и группа поддерживающих ее соседей обращались в различные организации с просьбой поймать и вывезти кроликов, но везде им ответили отказом. В сентябре они написали с просьбой о помощи мэру, однако никаких мер все еще не приняли.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Поулсбо, штат Вашингтон, позвонила в службу спасения после того, как десятки голодных енотов захватили участок около ее дома. Занимающиеся отловом специалисты оценили каждую особь в 500 долларов, и женщина решила не тратиться на поимку зверей.