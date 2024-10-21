Аллигатор улегся на матрас с одеялом и поплыл на нем по реке

Жительница США стала свидетельницей необычного зрелища после обрушившегося на страну урагана «Хелен». Об этом сообщает Miami Herald.

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Из-за длительного периода штормов и непогоды в южных штатах местами до сих пор есть подтопления, а кучи веток и мусора плывут по переполненным водой рекам и каналам. Разрушительные ветра урагана «Хелен» унесли из чьего-то дома матрас, на котором по-прежнему осталась натяжная простыня и одеяло. Жители города Суванни несколько недель наблюдали, как матрас путешествует вверх и вниз по каналам.

12 октября Трейси Киркпатрик возвращалась с обеда и заметила нечто необычное: на знакомом матрасе улегся крупный аллигатор. Он залез прямо на одеяло и поплыл по каналу, наслаждаясь солнцем. Женщина сняла плывущую по течению рептилию на смартфон.

Киркпатрик выложила снимок в соцсетях.

«Мы все размышляли, чья же застеленная кровать очутилась в канале. Так вот, это был матрас аллигатора», — пошутила она. Она также отметила, что до сих пор никто не попытался отобрать матрас у хищника. «Но мы этого ждем», — добавила Киркпатрик.

Один из комментаторов отметил, что ситуация демонстрирует необходимость как следует заправлять кровать, потому что никогда не угадаешь, что ее ждет. Другой житель Суванни написал, что местные жители так «любят дикую природу, что обеспечивают ей максимальный комфорт».

Ранее сообщалось, что во время урагана «Милтон» аллигаторы стали плавать по улицам городов в США. Один из них попытался укусить шину автомобиля, когда местный житель выходил из него.