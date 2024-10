Работник роскошного круизного лайнера тайком заснял в туалете тысячу людей

Член экипажа роскошного круизного лайнера Symphony of the Seas тайком снял на видео в туалете около тысячи людей. Об этом сообщает New York Post.

© Lenta.ru

Уточняется, что коллективный иск подала в суд Флориды пассажирка Джейн Доу. Известно, что скрытую камеру нашли под раковиной в уборной в феврале. Служба безопасности заподозрила сотрудника Арвина Джозефа Мирасола и задержала его до прибытия судна в Форт-Лодердейл.

Правоохранительные органы обнаружили на его электронных устройствах многочисленные видеозаписи детей в возрасте от 2 до 17 лет. Кроме того, было установлено, что он прятался под кроватями пассажиров и снимал их на телефон, пока те купались в душе, чтобы потом распространять кадры в сети.

При этом уточняется, что компания Royal Caribbean, которой принадлежит судно, знала о происходившем как минимум с марта 2023 года, однако не предприняла ничего, чтобы защитить пассажиров.

Ранее туристка отправилась в семейное путешествие на роскошном круизном лайнере Harmony of the Seas, которое обернулось для нее ошибочным арестом из-за тяжкого преступления ее тезки. Женщина рассказала, что круиз был организован ради ее брата, поборовшего рак.