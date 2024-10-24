Очень счастливый песец забрел на мост и озадачил экспертов

В штате Орегон, США, поймали песца загадочного происхождения. Об этом сообщает Oregon Live.

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Ричард Меллинг и его жена заметили белого пушистого зверька, когда прогуливались по мосту в Селлвуде. Мужчина отметил, что песец выглядел слишком довольным.

«Он был похож на очень-очень счастливого щенка», — описал животное американец.

Он снял зверя на видео и отправил кадры Департаменту дикой природы штата.

Через несколько дней после сообщения Меллингов песца поймали. Ветеринары осмотрели зверька под наркозом. За исключением признаков недоедания и обезвоживания песец оказался цел и здоров. Его происхождение озадачило экспертов. Они объяснили, что песцы не водятся в Орегоне. Их ареал обитания — Аляска, Канада, Гренландия и Исландия — северные регионы. Пока они точно не знают, как зверек забрел в Селлвуд.

Поскольку песец сам подошел к людям, предполагается, что он привык получать еду из их рук.

«Мы полагаем, что песец либо случайно сбежал из неволи, либо был намеренно брошен людьми, которые незаконно держали его у себя», — заявили сотрудники центра по спасению диких животных.

Отмечается, что в Орегоне заводить песцов как домашних животных можно только с особой лицензией.

Найденного песца не планируют выпускать в дикую природу, так как у него нет нужных навыков для выживания. Сейчас эксперты решают, где зверек будет жить: в зоопарке или заповеднике.

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