Британец решил закурить на улице в Таиланде, но пожалел

Не всегда туристические поездки заканчиваются удачно. Иногда они приносят только разочарование. Именно это и случилось с британским туристом, отдыхавшим на курорте Чиангмай в Таиланде. Видеозапись, ставшая вирусной, начинается с, казалось бы, безобидной сцены. Британец, отдыхающий со своими друзьями, останавливается рядом с уличным ларьком с едой, чтобы закурить. Рядом с ларьком находится газовый баллон, используемый для приготовления пищи – факт, который, очевидно, ускользнул от внимания туриста. Продавец, женщина, вежливо попросила его отойти, объяснив потенциальную опасность.

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Вместо того, чтобы извиниться и показать понимание, британец отреагировал агрессивно. Он не только проигнорировал просьбу, но и бросил окурок в сторону ларька, демонстрируя пренебрежение к местным обычаям и безопасности. Это стало последней каплей.

Одна из женщин, вероятно, сотрудница ларька, бросила в него пустое ведро. Затем, вторая женщина выбежала из-за прилавка и выплеснула в британца ведро воды, эффективно устроив ему неожиданный, хотя и немного резкий, душ.

Однако драма была недолгой. Вскоре вышла хозяйка ларька, которая, проявив значительную выдержку и дипломатичность, усмирила своих сотрудниц и извинилась перед британцем за их действия. Мужчина, по всей видимости, осознав свою неправоту и неуместное поведение, также принес извинения. Конфликт был исчерпан на месте, без вмешательства полиции. Из полиции поступили данные, что жалоб от британского туриста не поступало.

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