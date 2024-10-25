Почему кошки любят сидеть в пакетах

Кошки в дикой природе часто ищут себе укрытия от хищников - этим можно объяснить тягу домашних питомцев кошек, в частности, к пакетам и коробкам, рассказала зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова.

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В беседе с aif.ru она объяснила, почему пакеты привлекают кошек. Они шуршат, а это может ассоциироваться у кошек с тем, как мышь прячется в траве, а еще полиэтилен хорошо сохраняет тепло, что также важно для питомцев. Кроме того, по словам Татьяны Куликовой, пакеты пропитывают специальными веществами для избежания склеивания, что тоже привлекает кошек.

Специалист предупреждает, что питомца нельзя ругать и наказывать за то, что тот сидит в пакете или в сумке - животное не поймет, что от него требуют. Однако оставлять для игр пакеты тоже не стоит - это опасно, потому как кошка может в них запутаться и удушиться или съесть часть пакета, что тоже может привести к летальному исходу.

При этом зоопсихолог рекомендует хозяевам в обязательном порядке оборудовать питомцам собственную лежанку или место, где они могут укрыться. И если кошке так нравится сидеть в какой-нибудь сумке - не поскупиться и отдать ей одну из уже ненужных, предварительно отстегнув опасный для животных ремень.

Ранее "РГ" писала об исследовании ученых, которое подтвердило, что кошки понимают суть того, что они видят и слышат.