Почему стоит заглядывать в продуктовую тележку

Если в ней лежит ананас листьями вниз, то, скорее всего, этот мужчина очень хочет с вами познакомиться. Такой очень странный «ананасный» способ сказать о том, что находишься в поиске, зародился в Испании. Там ведь этих ананасов хоть завались.

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А вот проблема поиска партнера остро стоит во всем мире. Многие годы самым актуальным способом найти свою вторую половинку были интернет-сайты знакомств. Но сейчас пользователи жалуются: слишком много там, в сети, вранья. «Не верьте, ребята, девчатам из чата — у многих есть дети и даже внучата». Как-то так. Да ведь, как известно, и мужики тоже не прочь приукрасить себя. В общем, для того, чтобы найти себе пару, сообразительные испанцы стали ходить в супермаркет и класть в тележку тот самый ананас. Потом просто прогуливаются с ананасом вдоль рядов и высматривают привлекательную женщину. И — бац! Врезаются в ее тележку своей. Здравствуй, мальчик Ананас, так сказать.

Очень удобно, кстати: можно ведь подглядеть, что именно лежит в тележке у понравившейся дамы. Это может рассказать о ней многое, практически все. Например, вот целая бездна между женщиной, положившей в тележку пачку стирального порошка, курицу и свежие помидоры, и женщиной, которая небрежно кинула себе шампиньоны, нежирные сливки, коробочку рафаэлок и бутылочку «Просекко». Это — два мира, подумай хорошо, парень, кого именно ты ищешь.

Одна моя приятельница как-то пожаловалась, — а ведь тогда в моду еще не вошли ананасно-супермаркетные знакомства, — что каждый раз, как увидит более или менее приличного мужичка в очереди на кассе, у нее в тележке обязательно как назло сверху всех покупок лежит упаковка туалетной бумаги. И все, розовые пони сразу галопом бегут прочь, а романтика вянет на корню. Почему так, спрашивала она. Что же за рок, злая судьба. Но я отвлеклась от нашей темы ананасов. Вслед за Испанией пришли ананасные пикаперы и в Россию. Бродят где-то между рядов, катят тележку и всматриваются в других покупателей: а вдруг именно здесь подстережет их судьба? Почему-то вспомнилось, как героиня одного известного советского фильма говорила о том, что знакомиться лучше всего на кладбище: сразу понятно, кто вдовец. И так к нему бочком-бочком, и — опа! — ананас извлекаешь из сумочки: а посмотрите, что у меня есть!

Тему можно, конечно, развивать очень долго, вот, например, уже изобретен целый «тележечный язык»: хочешь долгих отношений — клади в дополнение к ананасу любимую гречку или консервированную фасоль. А хочешь так, быстрое необязывающее знакомство с состоятельным гражданином, то положите (почему-то) бутылку оливкового масла. Говорят также, что если ищешь себе интеллектуального партнера, то нужно катать вместе с ананасом гипсовую голову. Где ее, эту голову, взять — не уточняется.

Наверное, так вот, за шутками и какими-то полудетскими приемчиками прячется главная проблема современного человека: одиночество в большом городе. Он по-прежнему мечтает о том, чтобы найти свою большую и светлую любовь. А ананасы и гипсовые головы — это так, антураж и попытка за стебом скрыть собственную уязвимость.