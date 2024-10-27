Обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка во время кормления

В штате Огайо сотрудник зоопарка пострадал от нападения обезьяны, смотритель кормил животных, когда один из приматов набросился на него. Об этом сообщает NBC.

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Инцидент произошел в зоопарке Цинциннати, карликовый шимпанзе-бонобо напал на смотрителя во время кормления. Обезьяна прокусила защитную сетку вольера, вцепилась в руку мужчине и откусила фалангу пальца.

Пострадавшего оставили в больницу, поврежденную часть пальца пришлось ампутировать, работник зоопарка находится под наблюдением врачей. Причины произошедшего устанавливает руководство зоопарка.

До этого сообщалось, что в зоопарке города Ранчи в Индии самка бегемота напала на смотрителя зоопарка, который решил проверить новорожденного детеныша. Другие смотрители бросились на помощь, вытащили мужчину из вольера, его госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшего не удалось.

Ранее лев напал на смотрителя зоопарка во время кормления на глазах у посетителей.