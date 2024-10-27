В США зумеры начали подписывать договор о неразглашении перед сексом — «Секс NDA», пишет New York Post. По данным газеты, представители поколения Z таким образом хотят быть уверены, что партнер не расскажет никому об их предпочтениях, фетишах и других подробностях сексуальной жизни.

Нарушитель договора о неразглашении подпадет под судебные разбирательства. Также его могут обязать выплатить штраф. Согласно результатам опроса издания, подавляющее большинство респондентов — 95% — признались, что у них возникают извращенные фантазии. Еще более 60% отметили, что слишком смущаются или беспокоятся, чтобы поделиться своими грязными желаниями с партнером.

Опрос также показал, что около 20% людей действительно опасаются, что подробности их интимной жизни станут известны другим. Многие переживают, что партнеры могут рассказать о каких-то необычных особенностях их поведения в постели.

Ранее стало известно, что 20% жителей Москвы одобряют секс на первом свидании. Опрос показал, что 55% относятся к этому нейтрально. При этом 25% считают секс на первом свидании недопустимым и заявили, что интимная близость должна быть результатом более глубоких отношений. По их мнению, быстрые связи могут привести к взаимному недопониманию.