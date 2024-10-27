Мужчина умудрился повредить дом секс-игрушкой

В американском городе Викониско, штат Пенсильвания, произошел инцидент, в результате которого 24-летний Брент Рид был арестован за хулиганство. По данным полиции, Рид бросил секс-игрушку на батарейках в парадную дверь женщины и разбил стеклянные окна в ней. Юристы оценили ущерб в $250 (примерно 24 тыс. руб. по курсу на 27 октября 2024 года, – «Газета.Ru»). Об этом сообщает издание WHP Harrisburg.

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Согласно пресс-релизу полиции, секс-игрушка разбила стекло на входной двери, что стало причиной ареста Рида. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в местном сообществе и подчеркивает необходимость соблюдения общественного порядка.

Мотивы преступления не уточняются. Также не сообщается, был ли знаком Рид с женщиной, чей дом пострадал в результате его выходки.

Марка и производитель секс-игрушки, которая в руках преступника стала разрушительным снарядом, также не раскрываются. Однако уточняется, что устройство было электронным, красного цвета и имело ребристый рельеф по периметру. Известно, что игрушка для взрослых в результате броска Рида также вышла из строя.

Ранее выяснилось, что популярный вибратор угрожает здоровью пользователей из-за отрывающейся головки.