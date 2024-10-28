Зачем пожарные Австралии больше 30 лет раздеваются на камеру

Каждый октябрь мир замирает в ожидании очередного выпуска ежегодного календаря с австралийскими полуголыми пожарными. Что это за календари, зачем представители такой серьезной профессии снимаются практически в обнаженке и почему в кадре всегда много животных, читайте на «ФедералПресс».

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Что за календари с австралийскими пожарными

Ежегодные календари с обнаженными австралийскими пожарными – проект The Australian Firefighters Calendar. Организатор проекта и директор организации – Дэвид Роджерс. Первый календарь со спасателями вышел в 1993 году.

Календарь представляет собой подборку фото молодых людей в великолепной физической форме – парни всегда снимаются с голым торсом. Частый мотив – спасатели позируют на фоне природы или огня. Для пущего эффекта вместе с героями снимают животных – собак, кошек, коал, кроликов, кенгуру. Со съемок, как шутят сами пожарные, нередко уходят с производственными травмами – животные могут укусить или поцарапать.

Каждый год выходит несколько версий календарей, где спасатели позируют с разными животными. В 2025 году вышло пять версий: только спасатели, пожарные с кошками, лошадьми, собаками, дикими животными.

Выпуски журнала выходят каждый год в октябре. Купить календари с красавчиками можно более чем в 90 странах мира. В России напрямую The Australian Firefighters Calendar не продаются.

Зачем выпускают календари с горячими австралийскими пожарными

Проект благотворительный – часть доходов от продаж жертвуется различным организациям по всему миру на защиту животных и экологии. Кстати, в основном поэтому мужчины в кадре всегда с животными. Отправляют деньги и на другие нужды, например, на помощь детям или на поддержку тех, кто пострадал от природных катаклизмов. Создатели горячих календарей подсчитали, что за более чем 30 лет пожертвовали уже 3,5 миллиона долларов.

Средства от продаж календаря на 2025 год тоже направят на благотворительность: на поддержку детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, на заботу о диких животных, на поддержку сельских пожарных служб. Также деньги обещают передать на ликвидацию последствий разрушительных ураганов «Хелена» и «Милтон» в США.

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Кто снимается для календаря: настоящие пожарные или модели

Мужчины на страницах Firefighters Calendar выглядят настолько привлекательными, что возникают сомнения – а не снимаются ли для календаря профессиональные модели. Между тем создатель проекта Роджерс утверждает, что все пожарные на фото – настоящие.

Отмечается, что это рядовые работники городских и сельских пожарных служб, а также пожарные силовых и спасательных ведомств. При этом попадают в календарь мужчины только после строгого отбора. И, говорят, конкуренция на таких отборах невероятная, ведь календарь довольно популярный, и сняться для него хотят спасатели из всех уголков страны.

В основном в календарях снимаются австралийцы. Но иногда на съемки приглашают пожарных из других стран. Для журнала-2025, например, позировали два спасателя из США.