Неопознанное существо попало на фотоловушку Тунгусского заповедника

На фотоловушку Тунгусского заповедника в Красноярском крае попало неопознанное живое существо. О находке рассказала администрация природной зоны на своей странице "ВКонтакте". От версии о зайце-беляке, которая изначально рассматривалась, специалисты потом отказались.

© Агентство ГО и ЧС по Красноярскому краю

Они объяснили, что странное видео им показали еще в начале лета. Там запечатлено живое существо, которое быстро пробегает в кадре. Видео замедлили в десять раз, но это не помогло.

Также рассматривалась версия о глухаре. Но она тоже не подтвердилась - на видео у существа не наблюдается большого хвоста. Кто попал на фотоловушку, специалисты Тунгусского заповедника предложили поразмышлять пользователям Сети.