В аэропорту задержали пассажира с десятками крокодилов и варанов в багаже

Пассажира с багажом, полным пресмыкающихся, задержали в в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

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Национальная принадлежность задержанного неизвестна, однако сообщается, что он прилетел в Стамбул из Египта. Конечной точкой пути, по его словам, являлась граничащая с Сирией область Хатай на юге страны.

При осмотре багажа мужчины таможенники обнаружили 17 детенышей нильских крокодилов и 10 нильских варанов, пять пресмыкающихся каждого вида перелета не перенесли. Разрешающих документов на их ввоз у пассажира не было. Какое наказание теперь грозит контрабандисту, не уточняется.

«Живые животные взяты под охрану представителями министерства», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Забайкалье таможенники задержали китайца с нефритом и 25 клыками волка в кроссовках.