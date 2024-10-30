Похожих на вермишель «инопланетных» существ вынесло на пляж

В Австралии на пляж в штате Южная Австралия вынесло загадочные «резиновые стебли». Об этом пишет Daily Mail.

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Скопление странных существ, которых многие очевидцы назвали «инопланетными», появилось на побережье недалеко от города Аделаида. Местные жители, заявили, что оно было похоже на трехметровую массу из «вермишели и ракушек». «Я более 26 лет постоянно гуляю у залива Хорсшу, но никогда не видела ничего подобного. Природа не перестает удивлять!» — написала в социальной сети местная жительница.

Еще один мужчина написал, что лично видел странное образование на берегу, и из ракушек «вылезали бурые существа и залезали обратно». Морской эколог из Университета Южной Австралии Зои Даблдей объяснила, что на пляж выбросило множество морских уточек — ракообразных из отряда усоногих. Их тело покрыто панцирем, из-за чего их зачастую путают с моллюсками. С помощью длинной ноги, которая вытягивается из панциря, они прикрепляются к камням и другим поверхностям и питаются планктоном.

«Я никогда ничего подобного не видела. Это кусок старой опоры причала или какой-то другой предмет, который находился в воде так долго, что полностью оброс уточками», — заявила Даблдей.

Специалисты Австралийского музея пояснили, что морские уточки часто облепляют различные предметы, попавшие в море, а также причалы и пирсы.

Ранее жители Таиланда обнаружили на пляже тысячи «живых игл». Загадочных существ вынесло на пятикилометровый отрезок пляжа недалеко от устья реки Пранбури.