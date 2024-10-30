Владельцы похоронного бюро прятали 190 разлагающихся тел

В США супруги, владевшие похоронным бюро в штате Колорадо, признали себя виновными по делу о мошенничестве с захоронениями. Об этом сообщает NBC News.

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Джон и Кэри Холлфорд владели похоронным бюро Return to Nature в населенном пункте Пенроуз. Они принимали заказы со всего штата и обещали, что почившие родственники клиентов будут преданы земле или кремированы.

На самом деле владельцы Return to Nature получали деньги, а останки просто прятали в здании бюро. Холлфорды накрепко закрывали там двери и окна, и никому не позволяли входить внутрь. Тем не менее в октябре 2023 года жители Пенроуза пожаловались на неприятный запах, исходящий из здания. Во время проверки полицейские обнаружили «жуткую коллекцию» тел. Выяснилось, что некоторые разлагающиеся останки хранились в бюро с 2019 года, то есть более четырех лет.

Кроме того, по крайней мере в двух случаях супруги выдавали клиентам для захоронения останки незнакомцев. Холлфорды также признались в мошенничестве с фондом помощи пострадавшим от эпидемии COVID-19 на 800 тысяч долларов (около 78 миллионов рублей).

Супругам грозит по 20 лет тюрьмы. Их адвокаты пока отказались давать комментарии прессе.

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