Британка боялась еду и питалась 20 лет только картошкой

Жительница Великобритании на протяжении 20 лет питается только картошкой, пишет MIR24.TV со ссылкой на зарубежное издание. 29-летняя Джоди Шоу страдает от расстройства избирательного питания с детства.

По словам девушки, она ест картофель, только чтобы выжить, поскольку у нее ментальный блок на всю еду. Британка вынуждена работать по 12 часов, так как она медсестра. Из-за скудного рациона ее организму не хватает железа, витамина D и фолиевой кислоты. Полноценное питание не могут заменить и витамины, которые принимает Шоу.

Ранее долгожитель из США Лаверн Бизье назвал молочный шоколад любимым вредным продуктом. Мужчина считает, что он мог помочь ему достичь преклонного возраста. В июне он отпраздновал 106-й день рождения. Бизье родился в штате Огайо и вырос на ферме. В детстве он много времени проводил на свежем воздухе с двумя братьями. После университета мужчина более 40 лет проектировал самолеты для General Dynamics.

До этого жительница Великобритании Кэтлин Сондерс, которой исполнилось 104 года, объяснила свое долголетие пристрастием к молоку и шоколаду. На протяжении года она проживает в доме престарелых в городе Веллингтон графства Сомерсет. На праздник к долгожительнице приехали ее друзья и родственники.