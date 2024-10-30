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Американская авиакомпания предложила пассажирам секс по телефону во время полета

Крупная американская авиакомпания United Airlines предложила пассажирам секс по телефону во время полета. Об этом сообщила в социальных сетях одна из пассажирок, на что обратило внимание издание View from the Wing.

Авиакомпания предложила пассажирам секс по телефону во время полета
© globallookpress.com

Уточняется, что на одном из рейсов на экранах кресел, стоящих впереди, пассажирам стали показывать рекламу секса по телефону. Возмутившаяся путешественница сфотографировала полуобнаженную женщину и разместила снимок в сети.

Представители перевозчика отреагировали на случившееся, объяснив, что объявление, вероятно, транслировалось на одном из обычных телеканалов, который доступен в числе прочих бортовых развлечений.

«Это была просто телевизионная реклама. Такая же, какую могут увидеть любые телезрители дома», — пояснили в United Airlines.

Ранее австралийская авиакомпания включила фильм для взрослых на всех экранах во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Токио.

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