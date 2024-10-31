Мужчина годами хранил скелет отца в морозилке на заднем дворе

В США арестовали мужчину из штата Аризона, который четыре года хранил отца в морозильной камере ради социальных выплат. Об этом сообщает KNXV-TV.

Во вторник, 22 октября, полиция города Темпе получила анонимную информацию, что на территории дома одного из жителей хранятся человеческие останки. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, 51-летний владелец впустил их во двор, однако отказался открыть морозильную камеру, которая находилась там.

У полицейских не было ордера на обыск, так что им пришлось уйти ни с чем. Вскоре они получили необходимые бумаги и осмотрели территорию. В морозилке на заднем дворе они обнаружили скелет. Выяснилось, что камера была выключена уже несколько месяцев.

Владелец дома признался, что хранил там останки родителя уже четыре года. Он якобы «хотел похоронить его на придомовом участке или в пустыне», но так этого не сделал. При этом мужчина не поставил в известность власти о случившемся с отцом и до 2023 года продолжал получать причитавшиеся тому социальные выплаты.

Американца арестовали. Его обвинили в несообщении о смерти и сокрытии останков. В полиции заявили, что ему могут вменить и иные правонарушения, однако не уточнили, какие именно.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании четыре года хранила дома останки родителей. Выяснилось, что страдающая лудоманией женщина расправилась с ними.