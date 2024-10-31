Бывшая жена призрака рассказала о разводе и его свиданиях с Мэрилин Монро

Женщина из Великобритании, расставшаяся с мужем-призраком, заявила, что встретила его в компании актрисы Мэрилин Монро. Об этом пишет Dublin Live.

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41-летняя певица Рокер Брокард утверждает, что завела отношения с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. Жизнь Эдуардо, который был солдатом в викторианскую эпоху, якобы оборвалась в 35 лет после падения в колодец. Британка рассказывает, что призрак явился однажды вечером во время грозы и с тех пор регулярно навещал ее. Осенью 2022 года Брокард стала женой Эдуардо. Церемония прошла в заброшенной часовне в присутствии духов знаменитостей.

Менее чем через год британка рассказала СМИ о неверности мужа, его агрессии и дурном характере. По ее словам, возлюбленный изменял ей с Монро. Она провела обряд экзорцизма в той же заброшенной часовне, где прошла свадьба, и развелась с Эдуардо. Однако на протяжении долгого времени после этого Эдуардо якобы не оставлял ее в покое.

Во время посещения вечеринок, посвященных Хеллоуину, Брокард заметила Эдуардо с Монро у бассейна в известном отеле Roosevelt в Голливуде, США. Она призналась, что почувствовала себя оскорбленной тем, что бывший муж проигнорировал ее, находясь в компании соперницы.

«Честно говоря, я была немного расстроена, ведь Эдуардо даже не удостоил меня взглядом. На мне было мое любимое платье, и я чувствовала себя на вершине мира, пока эта призрачная любовная крыса не показала свое лицо и не испортила мне вечер», — сказала Брокард.

Женщине захотелось предупредить соперницу о том, во что она ввязалась.

«Я сказала ей, что если он попробует провернуть что-нибудь эдакое, его можно отогнать духами Chanel № 5. Я также сказала, что очень надеюсь, что они не останутся вместе. Эдуардо обладает токсичным магнетизмом, он приглушил мой блеск, и я бы не хотела, чтобы он сделал то же самое с Мэрилин, ее наследие как ослепительной голливудской звезды нужно сохранить», — отметила певица.

Ранее Брокард заявила, что после брака с Эдуардо решила заняться охотой на призраков. Она утверждает, что свадьба с «потусторонним мужем» стала привлекать к ней других духов.