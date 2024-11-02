Пьяная свинья устроила погром в гараже американской семьи

В США свинья вскрыла хранившееся в гараже пиво и напилась. Об этом сообщает Newsweek.

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В публикации отмечается, что случай произошел в городе Гилл, штат Колорадо. Свинья по кличке Клубника живет там на ферме у 33-летней Морган Маллинс.

Животному удалось забраться в гараж хозяйки. Там свинья обнаружила запасы пива, которые остались от празднования Дня независимости. Животному удалось вскрыть банки с напитком и выпить почти все, что хранилось в помещении.

По словам Маллинс, когда она нашла Клубнику, та уже была пьяна. Свинья смотрела в одну точку, покачивалась и спотыкалась.

В сентябре в Малайзии выдры напали на женщину по неизвестной причине.

Инцидент произошел в штате Сабах. Женщина вышла в парк на пробежку, когда животные набросились на нее. На кадрах с места заметно, что особей не менее восьми.

Животные отправились в сторону парковки и после этого исчезли из вида. У женщины тем временем обнаружили несколько глубоких ран. На фото пострадавшей кровь заметна не только на руках и ногах, но и на шее, а также виске.

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