Мужчина расстался с девушкой из-за отказа доедать за его друзьями

Мужчина решил расстаться со своей возлюбленной из-за того, что та отказалась доедать объедки за его приятелями. Друзья молодого человека впервые пригласили пару прийти на барбекю вместе, однако предупредили, что еды может на всех не хватить.

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Во время ужина девушка с удивлением заметила, что за стол сели лишь 7 из 12 гостей и начали есть, решив не дожидаться прихода остальных. Когда же прочие гости присоединились к трапезе, еды уже почти не осталось.

Тогда запоздавшим предложили отведать то, что осталось к тому времени на тарелках. Бойфренд девушки согласился на сомнительную идею, когда же сама она решила отказаться.

— Я знаю, что все люди воспитаны по-разному, но это показалось мне очень странным, — рассказала пользовательница форума Reddit.

До этого другая женщина рассказала о том, как удивилась поведению жениха во время нападения на них, после чего приняла решение расстаться с ним.

Другой случай произошел в Италии. Невеста организовала свадьбу с воображаемым женихом и осталась одна у алтаря. Перед этим она обратилась в местную церковь. Женщина дала очень расплывчатую информацию о своем женихе и не предоставила никаких документов, ограничившись лишь номером телефона. С самого начала священник подозревал неладное.