Мужчина расстался с девушкой из-за отказа доедать за его друзьями

Мужчина расстался с девушкой из-за отказа доедать объедки за его друзьями
Мужчина решил расстаться со своей возлюбленной из-за того, что та отказалась доедать объедки за его приятелями. Друзья молодого человека впервые пригласили пару прийти на барбекю вместе, однако предупредили, что еды может на всех не хватить.
Во время ужина девушка с удивлением заметила, что за стол сели лишь 7 из 12 гостей и начали есть, решив не дожидаться прихода остальных. Когда же прочие гости присоединились к трапезе, еды уже почти не осталось.
Тогда запоздавшим предложили отведать то, что осталось к тому времени на тарелках. Бойфренд девушки согласился на сомнительную идею, когда же сама она решила отказаться.
— Я знаю, что все люди воспитаны по-разному, но это показалось мне очень странным, — рассказала пользовательница форума Reddit.
До этого другая женщина рассказала о том, как удивилась поведению жениха во время нападения на них, после чего приняла решение расстаться с ним.
Другой случай произошел в Италии. Невеста организовала свадьбу с воображаемым женихом и осталась одна у алтаря. Перед этим она обратилась в местную церковь. Женщина дала очень расплывчатую информацию о своем женихе и не предоставила никаких документов, ограничившись лишь номером телефона. С самого начала священник подозревал неладное.